Bayern scheitert an Drittligist Saarbrücken

Der FC Bayern fliegt sensationell gegen Drittligist Saarbrücken in der 2. Runde aus dem DFB-Pokal.

2020 waren die Münchner zuletzt im Finale, holten damals auch den Titel, doch am Mittwochabend schied die Tuchel-Elf bereits zum dritten Mal in der 2. Runde aus. im Vorjahr war erst im Viertelfinale Endstation.

Für den deutschen Serienmeister, bei dem mehrere Stars wie Torjäger Harry Kane oder ÖFB-Star Konrad Laimer auf der Bank saßen, begann das Spiel nach Wunsch.

Thomas Müller brachte die Gäste früh auf Kurs (16.). Doch von da an stotterte der Bayern-Motor. Auf dem, von den Regenfällen der letzten Tage, schwer in Mitleidenschaft gezogenen Platz konnte das Münchner Star-Ensemble nicht wie gewohnt aufspielen. Der erste Schock kam nur acht Minuten nach der Führung: Innenverteidiger De Ligt musste nach einer Abwehraktion verletzt ausgewechselt werden. Für ihn kam Laimer in die Partie. Doch das Spiel entglitt den Bayern. Sontheimer (45.+1) glich noch vor dem Pausenpfiff aus.

Nach der Pause ein offener Schlagabtausch. Als alles nach Verlängerung aussah, schockten die Hausherren den großen FC Bayern: Nach einem perfekt vorgetragenen Konter traf Gaus zum entscheidenden 2:1-Sieg und die Bayern müssen ein weiteres Jahr auf den nächsten Pokal-Titel warten.