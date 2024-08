× Pflichtspielstart für Kompany: Bayern im DFB-Pokal gegen Rangnicks Ulm

Nach einer zufriedenstellenden Vorbereitung beginnt für den FC Bayern die Pflichtspielsaison. Im DFB-Pokal ist das Team von Neu-Coach Kompany bei einem Zweitliga-Aufsteiger gefordert.

Der FC Bayern steigt mit einem Auswärtsspiel beim SSV Ulm in den DFB-Pokal ein. Für Neu-Coach Vincent Kompany ist dies am Freitagabend (20.45 Uhr/ZDF und Sky) das Pflichtspieldebüt beim deutschen Fußball-Rekordmeister und Rekordpokalsieger. Nach etlichen Pokal-Enttäuschungen in den vergangenen Jahren - unter anderem einem Zweitliga-Aus im Herbst 2023 in Saarbrücken - wollen die Münchner diesmal standesgemäß in den Wettbewerb starten und sich Zuversicht holen für die neue Saison.

Kompany geheimnisvoll

Coach Kompany gab sich vor der kurzen Reise nach Ulm geheimnisvoll und verriet weder, wie seine Startelf aussehen könnte, noch wer - neben dem operierten Leroy Sané - sicher ausfällt. Einige Profis waren erst in den vergangenen Tagen nach ihren Urlauben zum Team gestoßen, darunter etwa Stürmerstar Harry Kane und Neuzugang Michael Olise.

Rangnicks Ulm vergangenheit

© Getty ×

Dabei teilen die Ulmer eine gemeinsame Vergangenheit mit ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick, der dem Verein sowohl als Spieler (1982-1983), als auch als Trainer (1997-1999) seine Dienste erwiesen hat.Der 66-Jährige warnte die Bayern: „Also Leverkusen musst du erst einmal wieder einholen, geschweige denn überholen.“