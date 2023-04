Dortmund fiebert ''Mini-Ruhr-Derby'' in Bochum entgegen

Borussia Dortmund trifft am Freitag (20.30 Uhr/live DAZN) auf den VfL Bochum. Das "Mini-Ruhr-Derby" könnte den Saisonausgang für beide Clubs entscheidend beeinflussen: Bochum kämpft aktuell gegen den Abstieg und droht bei einer Heim-Niederlage auf den Relegationsplatz abzurutschen.

Den BVB bringt ein Sieg hingegen ein Schritt näher in Richtung Gewinn der Deutschen Fußball-Meisterschaft. Aktuell sind die Dortmunder Tabellenführer mit einem Punkt Vorsprung auf den FC Bayern.

Dementsprechend befindet sich Dortmunds Jungstar Youssoufa Moukoko bereits in einem emotionalen Ausnahmezustand. "Wenn ich nur an den Meistertitel denke, bekomme ich Gänsehaut", sagte der 18-Jährige dem TV-Sender Sky. In Dortmund drehe sich alles nur noch um den potenziellen Titelgewinn, so Moukoko: "Ich höre jeden Tag überall nur noch: 'Wer wird Deutscher Meister? BVB Borussia!'". Gleichzeitig mahnte der Stürmer, die Mannschaft solle sich jetzt "voll fokussieren. Wir wollen jetzt alle ganz eng zusammenrücken und das gemeinsam durchziehen. Dann können wir am Ende zusammen Deutscher Meister werden."

Terzic warnt vor Bochum

In Bochum wird der BVB auf die Verteidiger Nico Schlotterbeck und Soumi Coulibaly verzichten müssen, wie Trainer Edin Terzić auf einer Pressekonferenz berichtete. Der Coach warnte vor den Bochumern, die "extrem gefährlich" seien: "Wenn sie dann ein Tor erzielen und mit dieser Euphorie weiterspielen - dann wird es sehr schwer." Er freue sich aber auch darauf, dass es "jetzt um die Wurst geht".

Auch die Gastgeber werden am Freitag geschwächt auflaufen. Der Einsatz von zumindest sechs Bochumer Spielern ist fraglich. Einige fallen ganz aus - so auch Stürmer Philipp Hofmann. VfL-Trainer Thomas Letsch forderte gegen Dortmund einen mutigen Auftritt seiner Mannschaft: "Da wird eine Weltauswahl auf dem Platz stehen. Wir wollen ganz klar unser Ding durchziehen und werden uns nicht verstecken."

Zuletzt hatte der BVB den Bundesliga-Titel im Jahr 2012 geholt - damals unter Jürgen Klopp. Nach langer Bayern-Dominanz sah es auch diese Saison lange nicht danach aus, als ob die Borussen die Meisterschale für sich beanspruchen könnte. Seit Jahresbeginn hat die Terzić-Elf jedoch die neun Punkte Rückstand auf Bayern aufgeholt und letzte Woche den ersten Platz erobert. Die Münchener spielen am Sonntag gegen den letztplatzierten Hertha BSC.