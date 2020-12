Dortmund-Star Haaland zur Reha in Katar

Es gibt schlechtere Orte um verletzungsbedingt zu pausieren. Haaland ist zur Reha in Katar und lässt auf ein baldiges Comeback hoffen.

Der derzeit verletzte Stürmer Erling Haaland von Borussia Dortmund ist nach Katar geflogen und arbeitet dort an seinem Comeback. Der 20-jährige Norweger informierte seine Fans am Mittwochabend via Instagram und in Form einer Quizfrage über seinen derzeitigen Aufenthaltsort. Der frühere Salzburg-Torjäger fehlt dem deutschen Fußball-Bundesligisten seit Anfang des Monats mit einem Muskelfaserriss und kann in diesem Jahr nicht mehr auflaufen.