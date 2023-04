Dortmund will gegen Frankfurt zurück auf Siegerstraße

Die Dortmunder wollen nach dem jüngsten 3:3 in Stuttgart auf die Siegerstraße zurückkehren.

Von den jüngsten vier Pflichtspielen konnte nur eines gewonnen werden. "Wir haben den Blick nach vorne gerichtet. Wir haben vor der Saison gesagt, dass wir um Titel spielen wollen. Jetzt haben wir noch die Chance, um einen Titel zu spielen", sagte BVB-Trainer Edin Terzic vor dem Liga--Hit am Samstag (ab 18.30 Uhr im Sport24-Liveticker) gegen Frankfurt. Vier der sechs ausstehenden Partien finden zu Hause statt. Im Signal Iduna Park gewannen die Dortmunder elf von 13 Partien.

Die Frankfurter sind Tabellensiebenter, haben aber siebenmal in der Liga nicht mehr drei Punkte geholt. "Sie stecken eher in einer Ergebniskrise als in einer Leistungskrise", stellte Terzic fest. Sein Team hat die jüngsten drei direkten Duelle für sich entschieden. Ein Oberösterreicher hat eine noch schlechtere Bilanz gegen den BVB. Eintracht-Coach Oliver Glasner hat alle bisherigen sieben Begegnungen (drei mit Frankfurt) seiner Trainer-Karriere gegen die Dortmunder verloren. "Es ist an der Zeit, das zu verbessern", betonte der 48-Jährige.

Sein Optimismus ist gar nicht so klein. "Die Mannschaft hat in der Vergangenheit bewiesen, dass sie, auch wenn niemand damit rechnet, da sein kann. Wir sind in der Lage, in Dortmund zu gewinnen." Der Dritte Union Berlin tritt am Sonntag beim Zehnten Borussia Mönchengladbach an, der Vierte RB Leipzig ist beim Sechsten Bayer Leverkusen im Einsatz.