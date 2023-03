England-Gigant angelt nach Oliver Glasner

Der österreichische Trainer steht vor dem Sprung in die Premier League.

Tottenham ist einem Bericht der "Bild"-Zeitung zufolge an Eintracht Frankfurts Trainer Oliver Glasner interessiert. Der englische Fußballclub soll bereits Kontakt mit dem Berater des Oberösterreichers aufgenommen haben. Glasner hat beim deutschen Fußball-Bundesligisten einen Vertrag bis 2024 und die Möglichkeit einer Verlängerung bisher nicht genutzt. Der aktuelle Tottenham-Trainer Antonio Conte gilt spätestens seit seiner Wutrede am Wochenende als umstritten.

Der Italiener hatte nach einem 3:3 gegen Schlusslicht Southampton harsche Kritik an der Mannschaft geübt und auch die Zielsetzungen des Vereins hinterfragt. Tottenham liegt aktuell noch auf Rang vier der Tabelle, Verfolger Newcastle könnte die Spurs aber in zwei Nachtragsspielen aus den Champions-League-Startplätzen verdrängen. Auch Liverpool und Brighton drängen nach. Contes Vertrag bei Tottenham läuft mit Saisonende aus.

Namhafte Kandidaten

In England gelten neben Glasner auch Ex-Tottenham-Trainer Mauricio Pochettino, Thomas Tuchel und der ehemalige spanische Teamchef Luis Enrique als Kandidaten auf die Nachfolge von Conte.

Glasner holte mit der Eintracht im Vorjahr den Titel in der Europa League. In der Champions League kam der Debütant in dieser Saison bis ins Achtelfinale, wo gegen Napoli Endstation war. In Deutschland hatte es zuletzt Berichte über Meinungsverschiedenheiten zwischen dem 48-Jährigen und Sportvorstand Markus Krösche gegeben, die Glasner dementierte. "Manchmal haben wir unterschiedliche Meinungen, die diskutieren wir dann aus. Das ist immer auf einem super Niveau, immer im Sinne des Vereins", hatte Glasner am Sonntag am Rande des Bundesliga-Spiels gegen Union Berlin gegenüber DAZN gesagt.

Sportlich hat die Eintracht derzeit Probleme. In den letzten fünf Pflichtspielen gab es keinen Sieg. In der Liga liegt Frankfurt auf Platz sechs.