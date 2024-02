Erster Star-Trainer sagt dem FC Bayern ab

Der FC Bayern trennt sich im Sommer von Thomas Tuchel. Ab sofort dreht sich das Trainer-Karussell.

Nach nur etwas mehr als einem Jahr ist die Ära von Thomas Tuchel beim FC Bayern schon zu Ende. Der Star-Trainer wird den deutschen Serienmeister nach dieser Saison verlassen. Entsprechende Medienberichte bestätigte der Club von ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer am Mittwoch. Das Ende der Zusammenarbeit sei das Ergebnis eines einvernehmlichen Gesprächs, hieß es. Die Kritik an Tuchel war nach zuletzt drei Niederlagen in Folge immer lauter geworden. In der Bundesliga liegt der Serienchampion bereits acht Punkte hinter Bayer Leverkusen.

Klopp sagt bereits ab

Der FC Bayern ist nun offiziell auf der Suche nach einem neuen Trainer. Während in den Medien bereits Mourinho, Zidane oder Xabi Alonso gehandelt werden, ist bereits klar, wer es nicht wird: Jürgen Klopp.

© Getty ×

Der deutsche Star-Trainer verlässt im Sommer zwar den FC Liverpool, wird aber nicht gleich eine neue Mannschaft übernehmen. Sein Berater Marc Kosicke spricht gegenüber „Sky“ Klartext: „Jürgen Klopp wird nach der jetzigen Saison für ein Jahr weder einen Club noch eine Nationalmannschaft trainieren. Dabei bleibt es.“

Nach 9 intensiven Jahren in England gönnt sich Klopp ab Sommer eine Auszeit, um seine Akkus wieder aufzuwärmen. Welchen Verein oder Nationalmannschaft der Erfolgstrainer dann übernimmt, steht noch nicht klar. Klopp selbst schloss nur aus, jemals einen anderen englischen Verein als Liverpool zu trainieren.