Ex-Bayern-Star packt über Penisse von Mitspielern aus

In einem YouTube-Interview erzählt Ex-Bayern-Star Javi Martinez intime (Genital-) Details über seine ehemaligen Mitspieler – und verrät unter anderem, welcher Spieler am besten bestückt ist.

Javi Martinez, der von 2012 bis 2021 beim FC Bayern spielte, packte im Interview mit dem vor allem in Spanien bekannten Youtuber "Mostopapi" über pikante Details aus der Umkleide aus. Auf die Frage des YouTubers, welcher seiner Mitspieler denn am besten bestückt sei, weicht er zunächst aus und meint "die Schwarzen allgemein, also die farbigen Menschen". Und um Rassismus-Vorwürfen vorzubeugen fügte er sofort hinzu, dass er "der am wenigsten rassistische Mensch überhaupt" sei.

"Ich hatte vor allem bei Bayern viele farbige Mitspieler. Wenn ich einen sagen müsste, dann Renato (Sanchez, Anm.), der jetzt in Frankreich spielt – das ist ein Wahnsinn!", so Martinez weiter. Als Mostopapi nachbohrt, beschreibt Martinez Sanchez bestes Stück sogar noch weiter: "Der sollte ausgestellt werden! Ich weiß nicht, ob er aktuell eine Freundin hat, aber das arme Mädchen … ich weiß nicht, was sie vom Leben denkt – wenn sie denn noch lebt. Na, das ist ein Spaß."

Welcher Spieler ist gut im Bett

Anschließend schlug Mostopapi noch ein Spiel vor: Er nennt Namen – Martinez sollte seine Einschätzung abgeben, wer wie gut im Bett sei. So vergleicht Martinez Thomas Müller etwa mit einem Pferd. "Er mag Pferde sehr gerne. Und er ist auch noch gut bestückt", so Martinez erklärend. Logisch!