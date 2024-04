Fan-Attacke auf Bayern-Legende Hoeneß

Bei den Bayern ist Feuer am Dach: Während dem Spiel gegen den 1. FC Köln griffen die Fans auch Vereins-Legende Uli Hoeneß an.

Meistertitel weg, im Pokal ausgeschieden, in der Champions League zittert man vor dem Viertelfinal-Rückspiel gegen Arsenal vor dem Aufstieg, eine stockende Trainer-Suche und unzählige Verletzungen. Die Horror-Saison der Bayern nimmt kein Ende. Jetzt legen sich auch die Fans mit Vereins-Legende und FCB-Sprachrohr Uli Hoeneß an.

Was war passiert? Während dem Spiel hielt die Fanszene plötzlich zwei Spruchbänder in die Luft. "Wir entschuldigen uns für die Tennisbälle in Heidenheim, Uli!" Eine Entschuldigung in der Krisen-Saison? Von wegen! Es war eine klare Attacke gegen den Ehrenpräsident der Münchner.

Hoeneß wütet, Fans spotten

Vor wenigen Tagen schoss Hoeneß selbst gegen die Anhänger des Klubs. Bei der 3:2-Blamage der Münchner in Bochum war das Spiel bei strömendem Regen für längere Zeit unterbrochen, weil die Fans im Rahmen des Landesweiten Protestes gegen die Liga Tennisbälle auf das Spielfeld warfen. "Unsere Spieler stehen bei strömendem Regen in ihren nassen Trikots 15 Minuten auf dem Platz, weil das Spiel unterbrochen wird. Und anschließend verlieren wir dieses Spiel in Bochum, das gar nicht zu verlieren war", wütete Hoeneß im Bayrischen Rundfunk.

Doch bei der peinlichen Bayern-Niederlage in Heidenheim gab es gar keinen Tennisball-Hagel gegeben. Es war einfach ein sarkastisches Statement der Fankurve gegen den Bayern-Boss. Die Message ist klar: Hoeneß soll sich bei der Suche nach Ausreden für Niederlagen nicht bei den Fans abputzen. Das Saisonende wird in München wohl mehr als jemals zuvor herbeigesehnt, damit endlich Ruhe einkehren kann.