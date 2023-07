Nach der spektakulären Verpflichtung von Cristiano Ronaldo im vergangenen Winter sind die Saudis auf den Geschmack gekommen und locken seither Star um Star in die Wüste. Nun haben es die Scheichs auch auf einen Star von Bayern München abgesehen.

Wie Transfer-Guru Fabrizio Romano berichtet, will Al Ahli Sadio Mané im Sommer verpflichten. Der 31-Jährige steht demnach ganz oben auf der Wunschliste des Klubs auf Jeddah. Dort würde Mané auch auf seinen ehemaligen Liverpool-.Kollegen Firmino treffen, der erst am Mittwoch einen Dreijahresvertrag unterschrieb.

Al Ahli will push in the next days to sign Sadio Mané by offering him a three year deal. ???????????? #transfers



He’s top of Al Ahli list, as revealed earlier today. ⤵️ https://t.co/FO0N2Kth88