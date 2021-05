Eintracht Frankfurt braucht gegen Absteiger Schalke 04 dringend einen Sieg für den Kampf um die Champions-League-Plätze.

Die Fußball-Bundesliga biegt auf die Zielgrade ein. Nur noch zwei Spieltage, bis die Saison 2020/21 zu den Akten gelegt werden kann. Für einige Vereine geht es in den letzten beiden Wochen um nichts mehr, anders ist es bei Eintracht Frankfurt. Die Mannschaft von (noch) Trainer Adi Hütter kämpft nach wie vor um die Qualifikation für die Champions League in der kommenden Spielzeit. Nach dem Rückschlag gegen den FSV Mainz 05 hat es die SGE aber nicht mehr selbst in der Hand, sondern ist auf Patzer der Konkurrenz angewiesen.

Hoffen auf Patzer der Konkurrenz

Um von möglichen Ausrutschern von Borussia Dortmund und dem VfL Wolfsburg profitieren zu können, muss Eintracht Frankfurt die letzten beiden Partien aber gewinnen. Im letzten Auswärtsspiel der Saison geht es für die SGE nach Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 erlebt eine Horror-Saison und steht längst als Tabellenletzter und Absteiger in die 2. Bundesliga fest. Trotzdem darf die Heimmannschaft nicht unterschätzt werden, denn S04 wird mit Sicherheit alles daran setzen, um im letzten Bundesligaspiel in der eigenen Arena Zählbares zu holen.

Eintracht Frankfurt tritt beim FC Schalke 04 in Bestbesetzung an, Trainer Adi Hütter kann aus dem Vollen schöpfen. Wahrscheinlich wird Amin Younes wieder in die Startelf zurückkehren, dafür müsste Luka Jovic auf die Bank. Dem Serben gelang in den letzten Wochen nicht viel, trotzdem stellte Hütter ihn immer wieder auf. Nun bekommt Younes seine Chance. Sebastian Rode, für den gegen den FSV Mainz 05 bereits nach 29 Minuten Schluss war, trainiert individuell. Es ist aber davon auszugehen, dass der Mittelfeldspieler zum Kader von Eintracht Frankfurt gehören wird.

Der FC Schalke 04 dagegen hat größere Personalsorgen vor den letzten Spielen. Mehrere Spieler wurden positiv auf Corona getestet und fallen definitiv aus gegen die Frankfurter Eintracht.