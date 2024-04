Leipzig vor Pflichtiseg gegen Heidenheim

RB Leipzig darf sich im Kampf um die Königsklasse gegen Heidenheim keinen Patzer erlauben.

RB Leipzig peilt am Samstag (ab 15.30 Uhr im Sport24-LIVETICKER) ohne den gelb-gesperrten Cheftrainer Marco Rose einen Sieg in Heidenheim an. Seine Assistenten Marco Kurth und Alexander Zickler übernehmen die Aufgabe am Spielfeldrand.

"Ich werde keinen Knopf im Ohr haben, weil wir uns gut vorbereiten. Weil wir an der Seite Jungs haben, die Einfluss nehmen können", sagte Rose vor dem Spiel. In Heidenheim muss Leipzig weiterhin auf Yussuf Poulsen verzichten. Der dänische Nationalspieler ist nach seiner Oberschenkelverletzung noch nicht bereit für den Kader, wird aber am Sonntag voll ins Mannschaftstraining einsteigen.

Mit einem Sieg würden die Bullen zumindest für einen Tag den Vorsprung im Kampf um ein Champions-League-Ticket gegenüber Dortmund auf drei Puntkeausbauen. Doch ehe das direkte Duell nächste Woche ansteht, ist man noch gegen Heidenheim gefordert. Doch Leipzig ist vor dem Aufsteiger gewarnt. Zuletzt sorgte der Tabellenzehnte Liga-Neuling mit einem Sieg gegen die Bayern für Aufsehen.