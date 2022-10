Im Spitzenspiel zwischen Frankfurt und Dortmund sind alle Augen vor allem auf Glasner-Schützling Mario Götze gerichtet.

Oliver Glasners Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund treffen sich am Samstag (ab 18.30 Uhr im Sport24-Liveticker) zum Topspiel der deutschen Fußball-Bundesliga. Die beiden Champions-League-Fighter sind in der Tabelle als Vierter und Fünfter nur einen Punkt auseinander. Zu einem emotionalen Höhepunkt wird die Partie für Mario Götze.

Für Götze geht es in Frankfurt gegen seine alte Liebe BVB. Drei Wochen vor Beginn der Weltmeisterschaft in Katar erhält der 30-Jährige noch einmal die Chance, auf großer Bundesliga-Bühne für sich Werbung zu machen. "Ich habe meine Jugend in Dortmund verbracht, habe dort viele Jahre gespielt und viele gute Momente gehabt. Es wird ein gigantisches Spiel", sagte Götze, dessen Berufung in das WM-Aufgebot für Katar immer lauter gefordert wird.

Götze hat WM-Hoffnung noch nicht aufgegeben

Götzes Leistungen auf der offensiven Halbposition in einem 3-4-2-1-System mit riesiger Spielintelligenz und technischer Finesse könnten auch die Truppe von Trainer Hansi Flick weiterbringen, wird gemutmaßt. DFB-Rekordspieler Lothar Matthäus sagte zuletzt: "Ich könnte mir vorstellen, dass er riesige Chancen hat, noch in den Kader zu kommen. Er hat herausragende Fähigkeiten und erneut gezeigt, dass er zum Kreis der Nationalmannschaft gehört."

Auch Edin Terzic, der Chefcoach des BVB, schwärmte am Freitag vom Ex-Dortmunder. "Bei Mario freut es mich einfach, dass er es wieder geschafft hat, sein Niveau zu erreichen. Er ist in sehr guter Form, sehr ballsicher. Dass Mario immer in der Lage ist, den tödlichen Pass zu spielen, ist uns bekannt", sagte er.