Bayern hat gegen Mainz die Tabellenführung im Visier

Ohne einige Stars kann der FC Bayern am Samstag gegen Mainz zumindest vorläufig die Tabellenführung der deutschen Bundesliga übernehmen.

Der FC Bayern muss den angestrebten Sprung auf Platz eins im Heimspiel gegen Mainz ohne den weiterhin verletzten Kapitän Manuel Neuer und auch Thomas Müller angehen. Die Münchner empfangen Mainz am Samstag (ab 15.30 Uhr im Sport24-Liveticker) in der Allianz Arena und wollen den erst am Sonntag gegen Mönchengladbach geforderten 1. FC Union Berlin von der Tabellenspitze kicken. Allerdings hat kein Team bisher mehr Punkte auf fremden Plätzen eingefahren als die auf Platz sechs stehende Mainzer Mannschaft mit Karim Onisiwo.

Personalsorgen beim amtierenden Meister

Fehlen wird Angreifer Müller, der nach dem Kurzeinsatz beim Sieg des deutschen Rekordmeisters in der Champions League beim FC Barcelona erneut Probleme im Hüft- und Beckenbereich hat, wie Trainer Julian Nagelsmann berichtete. Bei dem an der Schulter verletzten Neuer arbeite man auf das nächste Wochenende hin. Die Mannschaft sei aber grundsätzlich in ihrer derzeitigen Konfiguration "gut im Flow. Gegen Barcelona hat es gewirkt, als wäre ein Schwarm auf dem Feld, der in die gleiche Richtung marschiert", lobte Nagelsmann nach fünf Pflichtspielerfolgen am Stück.