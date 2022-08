'Gregerl' nimmt Dortmund ins Visier

Michael Gregoritsch und Freiburg wollen Dortmund ärgern.

Der SC Freiburg will nach dem 4:0-Auftaktsieg in Augsburg am Freitag (20.30 Uhr im Sport24-Liveticker) nachlegen – allen voran Michael Gregoritsch. Der Neuzugang erzielte gegen seinen Ex-Klub das 1:0 und bereitet einen Treffer vor. Der ÖFB-Star ist vom Fachmagazin Kicker in die „Elf des Tages“ nominiert worden. „Ich bin zufrieden, weil die einzelnen Spieler sich in den Dienst der Mannschaft gestellt haben. Das ist die Basis von allem“, sagte Freiburg-Trainer Christian Streich. Diese Tugend wird auch heute im Heimspiel gegen Borussia Dortmund gefragt sein – auch wenn Freiburg bereits seit drei Heimspielen gegen den BVB ungeschlagen ist (zwei Siege, ein Unentschieden). Doch Streich kassierte als Trainer gegen keinen anderen Klub so viele Bundesliga-Nieder­lagen wie gegen Dortmund (14 in 19 Partien).

Modeste erstmals für den BVB auf Torjagd

Und noch dazu kommt die Borussia mit einem neuen Stürmer. Am Montag wurde Anthony Mo­deste für eine kolportierte ­Ablöse von fünf Millionen Euro vom Ligarivalen 1. FC Köln verpflichtet. Der 34-jährige Franzose erhielt einen Einjahresvertrag und soll den wegen eines Hoden­tumors monatelang nicht zur Verfügung stehenden Millionen-Neuzugang Sébastien Haller vertreten. „Ich freue mich über diese Gelegenheit und verspreche, dass ich alles für den Erfolg des Teams und des gesamten Klubs geben werde“, so ­Modeste.

Adeyemi könnte wieder im Kader stehen

Unterdessen steht hinter dem Einsatz von Karim Adeyemi ein Fragezeichen. Der Ex-Salzburger verletzte sich bei seinem Debüt am linken Fuß und wurde in der 23. Minute ausgewechselt. Nach genaueren Untersuchungen konnte eine schlimmere Verletzung ausgeschlossen werden. Somit könnte der 20-jährige Youngster heute wieder im Kader stehen. Eines der beiden Teams könnte übrigens vorübergehend die Tabellenführung übernehmen.