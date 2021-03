Hammer-Gerücht um Jogi-Löw

Der scheidende Bundestrainer könnte seine Karriere bei einem alten Bekannten fortsetzen.

Nach 15 Jahren als DFB-Bundestrainer hört Jogi Löw bekanntlich nach der EM im Sommer auf. Seine Karriere beenden will der 61-Jährige dann aber noch lange nicht. Nun ist ein erster Klub bereits heiß auf den Weltmeister-Trainer.

Comeback in der Türkei

Wie die „BILD“-Zeitung berichtet, angelt Fenerbahce Istanbul nach Löw. Für den 61-Jährigen wäre es eine Rückkehr in die Türkei: Der Badener trainierte Fenerbahce bereits in der Saison 1998/1999 und wurde mit dem Istanbuler Kultklub Dritter, wodurch sein Vertrag nicht mehr verlängert wurde.

Fenerbahce liegt in der türkischen Liga aktuell auf dem 3. Platz und will im Sommer neu durchstarten. In Istanbul würde Löw mit Mesut Özil auch auf einen alten Bekannten treffen. Laut BILD soll der 61-Jährige immer wieder erwähnt haben, noch einmal gerne Trainer in der Türkei zu werden.