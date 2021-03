So plant Löw den Titel-Abschied

DFB-Coach Jogi Löw tritt im Sommer ab, plant zum Abschied den EM-Triumph.

Glücklich, ruhig, entspannt - so trat Jogi Löw am Donnerstag vor die Presse, als er seinen Abschied als Teamchef im Sommer verkündet. "Das ist der richtige Zeitpunkt", sagt der 61- Jährige. Seit 15 Jahren ist er Teamchef, übernahm die Deutschen nach der Heim-WM 2006. Das große Highlight war der Weltmeistertitel 2014, der erste seit 24 Jahren. In den letzten Monaten kriselte es aber, die Erfolge blieben aus. Negativer Höhepunkt: das 0:6 in Spanien.

Löw hat seine Entscheidung aber nicht davon abhängig gemacht: "Ich habe mir schon länger meine Gedanken gemacht." Mit diesem Schritt gewährt Löw dem DFB Planungssicherheit, um in Ruhe einen geeigneten Nachfolger zu finden, der die EM 2024 im eigenen Land als großes Ziel hat. "Ich sehe mich 2024 nicht mehr in dieser Position. Wenn man von Erneuerung und Energie spricht, dann ist es der richtige Zeitpunkt, den Stab an einen anderen Trainer weiterzugeben. Es soll nicht daran scheitern, dass ein Trainer am Stuhl klebt."

Abschiedstour startet am 25. März gegen Island

Die Abschiedstour für Löw startet am 25. März in der WM-Qualifikation mit dem Heimspiel gegen Island. Die WM in Katar 2022 wird schon der neue Teamchef übernehmen. Löws großes Abschiedsziel: der EM-Titel im Sommer.