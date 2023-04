Hoffenheim feiert wichtigen Sieg dank Baumgartner

Hoffenheim hat auch dank Christoph Baumgartner den Aufwärtstrend in der deutschen Fußball-Bundesliga fortgesetzt. Der ÖFB-Teamspieler erzielte am Sonntag beim 2:1-Auswärtserfolg gegen Werder Bremen seinen sechsten Saisontreffer.

Die drei Punkte waren im Abstiegskampf enorm wichtig, der Liga-15. setzte sich nach dem zweiten Sieg in Folge um drei Punkte vom Relegationsplatz ab. Der Vorsprung auf das Tabellenende beträgt fünf Zähler. Bremen hat als Elfter sechs Punkte mehr.

Baumgartner durfte nach Kaderabek-Flanke völlig freistehend aus kurzer Distanz zum 2:0 (52.) einköpfeln, und das nur zwei Minuten nach dem Führungstreffer von Andrej Kramaric. Amos Pieper gelang per Kopf nur der Bremer Anschlusstreffer (76.). Kapitän Marco Friedl spielte bei den Verlierern durch, Offensivakteur Romano Schmid wurde in der 59. Minute ausgetauscht. Bei den Siegern bekam Baumgartner in der 67. Minute seinen verdienten Abschiedsapplaus.

Der 1. FC Köln blieb fünf Tage nach der bekanntgewordenen Transfersperre durch den Weltverband (FIFA) auch im sechsten Spiel in Serie sieglos, trennte sich im Derby von Borussia Mönchengladbach torlos. Florian Kainz war bis zur 78. Minute auf dem Feld, sein ÖFB-Teamkollege Dejan Ljubicic ab der 61.. Das Team von Trainer Steffen Baumgart wartet damit weiter auf den ersten Liga-Sieg seit Mitte Februar. Als Tabellen-13. haben die Gastgeber vier Zähler Rückstand auf Gladbach, das auf Rang zehn liegt. Die Mannschaft von Daniel Farke ist seit fünf Spielen sieglos. Stefan Lainer und Hannes Wolf saßen nur auf der Bank.