Hoffenheim-Star geht live im TV auf Trainer Ilzer los

Chaos-Tage beim der TSG Hoffenheim. Mittendrin: Trainer Christian Ilzer.

Die Horror-Bilanz des ehemaligen Sturm-Meister-Trainers in der deutschen Bundesliga geht weiter. Das 0:5 beim FC Bayern war die sechste Niederlage im zehnten Spiel für Ilzer als Hoffenheim-Coach. Dazu kommen drei Unentschieden und lediglich ein Sieg. Hoffenheim ist weiter im freien Fall liegt aktuell auf Platz 16 in der Tabelle. Am Samstag steigt das wohl vorentscheidende Duell gegen den Vorletzten Holstein Kiel.

"Große Scheißsaison"

Nicht nur bei den Verantwortlichen liegen vor diesem Spiel die Nerven blank, auch die Spieler proben den Aufstand gegen Ilzer. Torjäger Andrej Kramaric platzte nach dem jüngsten Debakel im München live bei ESPN der Kragen: "Es ist eine große Scheißsaison. Ich will ehrlich sein. Und ich halte mich noch zurück, denn wenn ich die Wahrheit sagen würde und einige Dinge, die mir über den Verein und die momentane Situation durch den Kopf gehen, würde ich wahrscheinlich die größte Strafe in der Geschichte der Bundesliga bekommen.“

Ilzer will sich nicht gegenseitig zerstören

Rumms, diese Attacke sitzt. Und was sagt Ilzer zur wohl schwierigsten Situation seiner Karriere? "Es ist jetzt unsere Aufgabe, wenn wir in drei Tagen das wichtige Spiel in Kiel haben, uns jetzt nicht gegenseitig zu zerstören, sondern Lösungen zu finden, um aus dieser schwierigen Situation gesund und erfolgreich herauszukommen".