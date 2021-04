Kalajdzic winkt neuer Vertrag

Sasa Kalajdzic ist Stuttgarts Toptorjäger, der Klub will den ÖFB-Star unbedingt halten.

14 Tore in 29 Liga-Einsätzen - Saša Kalajdžić ist bei Stuttgart zur Stütze gereift. Seine starke Quote ruft nicht nur andere Klubs auf den Plan, auch der VfB weiß, was er am ÖFB-Stürmer hat.

VfB-Sportdirektor: "Wir wissen, wie gut er ist"

Der 23-Jährige hat in Stuttgart zwar noch bis 2023 Vertrag. Dennoch könnte ihm bald eine Gehaltserhöhung winken: "Wir wissen, wie gut er ist. Wir werden die Gespräche mit Saša spätestens im Sommer führen", betonte Sportdirektor Sven Mislintat in der Bild.

Einigt man sich auf eine vorzeitige Verlängerung bis 2024, würden beide Seiten profitieren: mehr Gehalt für den Spieler, höhere Ablöse für den Klub im Fall eines Abgangs. Derzeit soll Kalajdžić rund eine Million Euro pro Jahr verdienen. Die nächste Chance zu glänzen bietet sich am Sonntag (15.30 Uhr): Da muss Stuttgart in Leipzig ran.