Die Marktwerte der deutschen Fußball-Bundesliga wurden angepasst. Stuttgart-Star Sasa Kalajdzic darf sich über eine massive Steigerung freuen.

Insgesamt vier ÖFB-Legionäre in Deutschland wurden einem Marktwert-Update unterzogen. Der größte Gewinner ist ÖFB-Teamspieler Sasa Kalajdzic vom VfB Stuttgart.

Der 23-Jährige überzeugte mit acht Toren in den letzten acht Spielen bei den Schwaben und konnte seinen Marktwert um satte 10 Millionen auf 17 Millionen Euro steigern. Auch im ÖFB-Trikot überzeugt der Ex-Admira-Kicker. In der WM-Quali kommt er aktuell auf drei Tore in zwei Spielen.

© Getty

Neben Kalajdzic konnten auch Romano Schmid von Werder Bremen und Phillipp Mwene von Mainz 05 ihre Werte steigern. Schmid konnte um 2 Millionen zulegen und hält nun bei einem Marktwert von 5 Millionen Euro, Mwene legte um 50% auf 1,2 Mio. Euro zu.

Einziger rot-weiß-roter Verlierer ist Gladbachs Valentino Lazaro, der ein Drittel seines Wertes einbüßt und nunmehr auf 10 Millionen Euro taxiert wird.