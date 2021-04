Köln macht ernst bei Stöger

Köln flirtet weiter mit Peter Stöger - Sportboss Horst Heldt plant in den nächsten Tagen ein Treffen mit dem Austria-Trainer.

Wie ÖSTERREICH seit Tagen berichtete, nimmt der Wechsel von Austria-Trainer Peter Stöger zu Köln konkrete Formen an. Nachdem Stöger seinen Abschied aus Favoriten offiziell bestätigt hat, erklärte ihn Köln zum absoluten Wunschkanditaten. In den nächsten Tagen plant FC-Sportboss Horst Heldt ein Treffen mit dem 55-Jährigen Bei einer ersten Kontaktaufnahme hat Stöger laut der BILD-Zeitung bereits signalisiert, dass er sowohl für die 1. als auch die 2. Liga zur Verfügung stehen würde. Derzeit kämpft Köln in Deutschland noch um den Klassenerhalt, liegt auf dem Relegationsplatz. Interimstrainer Friedhelm Funkel hört im Sommer definitiv auf. Bahn frei also für Stöger ...

Stöger könnte Ljubicic trainieren

Stöger ist trotz seines unrühmlichen Abgangs im Dezember 2017, als er wenige Tage später bei Dortmund anheuerte, bei den Köln-Fans äußerst beliebt. Der Wiener führte die Geißböcke mit dem Meistertitel 2013/14 aus der 2. Liga zurück in die Deutsche Bundesliga und dort sogar bis in den Europacup. Stögers Bilanz in seinen 168 Spielen als Köln-Trainer: 61 Siege, 53 Remis, 54 Niederlagen. Klappt es zwischen Stöger und Köln, bekommt der Wiener einen Rapidler unter seine Fittiche: Kapitän Dejan Ljubicic (23) fixierte vergangene Woche seinen Sommer-Wechel in die Domstadt.