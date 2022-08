Laimer bleibt wohl vorerst in Leipzig

Der Transfer von Konrad Laimer dürfte wohl vorerst kein Thema mehr sein. Er dürfte in Leipzig bleiben.

Der vom FC Bayern München umworbene ÖFB-Legionär Konrad Laimer bleibt wohl erst einmal beim Fußball-Bundesligisten RB Leipzig. "Ein Basta gibt es von mir nicht. Das gibt es erst, wenn alles entschieden ist. Aber die Tendenz ist, dass er bleibt", sagte RB-Chef Oliver Mintzlaff vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Köln am Samstag. Laimers Vertrag beim DFB-Pokalsieger läuft noch bis 2023. Im Heimspiel gegen Köln fehlte er wegen einer Sprunggelenksverletzung.

"Es ist ja nicht so, dass es für Konnie eine unerträgliche Situation ist. Ich denke, dass er sich auch sehr auf Timo Werner gefreut hat, weil die beiden gut miteinander klarkommen. Aber ausschließen kann man im Fußball gar nichts" , betonte Mintzlaff. Die Leipziger hatten in dieser Woche Nationalspieler Timo Werner vom FC Chelsea verpflichtet. Auf die Personalie Laimer angesprochen, hatte sich Werner bei seiner Vorstellungspressekonferenz in Leipzig ein Lachen nicht verkneifen können. "Stand gestern habe ich ihn gesehen, heute habe ich ihn auch gesehen", sagte der 26-Jährige am Mittwoch. "Also er ist noch da."