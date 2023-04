Laimer-Wechsel zu Bayern soll trotz Tuchel fix sein

ÖFB-Star Konrad Laimer soll seinen Vertrag beim FC Bayern unterschrieben haben. Das berichtet die deutsche Bild-Zeitung.

Nach der aktuellen Saison läuft das Arbeitspapier von Konrad Laimer bei RB Leipzig aus. Seit Monaten wird gemunkelt, dass der Salzburger sich mit den Bayern einig sein soll. Damals war allerdings Ex-Leipzig-Coach Julian Nagelsmann auf der Münchner Trainerbank, der seinen ehmaligen Schützling unbedingt holen wollte. Durch dessen Entlassung war nicht klar, ob der Österreicher sich auch unter Thomas Tuchel dem deutschen Rekordmeister anschließen wird.

Jetzt berichtet die deutsche Bild-Zeitung aber, dass der Deal durch ist, eine Bestätigung soll in den nächsten Tagen folgen. Damit sollen nun alle Spekulationen vom Tisch sein, im Winter kündigte RB-Sportboss Max Eberl noch an, alles versuchen Laimer doch noch von einem Verbleib zu überzeugen.

Sabitzer erstes Laimer-Opfer?

Auswirkungen kann der erste Sommertransfer der Bayern auch für einen zweiten Österreicher haben. Marcel Sabitzer muss im Sommer nach seiner Leihe bei Manchester United auf jeden Fall an die Isar zurückkehren. Der Deal ist klar nur für die Rückrunde ausgelegt, eine Kaufoption haben die Red Devils nicht. Der Steirer stellte zuletzt klar: "Ich bin ab 1. Juli 2023 wieder Bayern-Spieler, so steht es im Vertrag. Ich bin in keine Richtung festgefahren."

Allerdings könnte seine Position jetzt ausgerechnet von ÖFB-Teamkollege Laimer abgelaufen werden und Sabitzer, der in Manchester endlich zu alter Stärke zurückgefunden hat, muss sich erneut einen neuen Verein suchen.