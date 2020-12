Leipzig will die Bayern stürzen

Der FC Bayern trifft heute im absoluten Topspiel auf RB Leipzig - und ist gewarnt.

Vor dem Anpfiff des großen Krachers gegen die Bayern (Heute ab 18:30 im sport24-LIVE-Ticker) schickt Leipzig-Trainer Julian Nagelsmann eine Kampfansage voraus: "Wir werden mutig auftreten, haben einen mutigen Plan und eine mutige Idee. Meine Jungs haben Lust, das Topspiel zu gewinnen." Heißt: Die Bullen, die derzeit zwei Punkte hinten dem Spitzenreiter liegen, wollen die Münchner heute stürzen. Allerdings konnte Leipzig nur eines der bisherigen acht Bundesligaduelle gegen die Bayern für sich entscheiden. Und in 360 Bundesligaminuten gelang den Bullen in der Allianz-Arena noch kein einziger Treffer.



Bayern-Coach Flick: »Das wären Big Points« ÖFB-Superstar David Alaba und Co. wollen sich jedenfalls nicht von Platz 1 verdrängen lassen. "Spitzenspiele sind immer etwas Besonderes. Unser Ziel ist es, die drei Punkte in München zu lassen. Das wären Big Points", betont Trainer Hansi Flick. Es wartet ein Kracher!

Funkstille im Poker um ÖFB-Star Alaba

München. Die Zukunft von David Alaba ist weiterhin offen. Bis Sommer 2021 läuft sein Vertrag bei den Bayern. Trainer Hansi Flick zum Stand der Dinge: "Das ist aktuell überhaupt kein Thema bei uns. Bei uns stehen die Spiele im Fokus, Vertragsverlängerungen nicht."