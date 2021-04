Leipzig will Bremen am Freitagabend im Pokal-Halbfinale eliminieren.

Werder Bremen oder RB Leipzig – wer bucht das Ticket für das Finale in Berlin? Nachdem die Bullen in der Liga schon sieben Punkte hinter den Bayern liegen, ist der Pokal wohl die letzte Titelchance. 2019 schaffte es Leipzig ins Endspiel, scheiterte dann aber 0:3 an den Münchnern. Gegen die angeschlagenen Bremer ist ein Sieg (ab 20:30 Uhr HIER im Sport24-LIVE-Ticker) fix eingeplant.

Gleich die letzten vier direkten Duelle gingen an Leipzig. Erst Mitte April setzte man sich bei ÖFB-Legionär Marco Friedl & Co. 4:1 durch. Mit Marcel Sabitzer trug sich damals auch ein Österreicher in die Torschützenliste ein. Konrad Laimer, der beim 2:0 zuletzt gegen Stuttgart schon wieder im Kader stand, könnte heute sein Comeback feiern.

Bremen kassierte sieben Niederlagen in Folge

Für Bremen geht es um den ersten Einzug ins Pokal-Endspiel seit 2010. Werder konnte den Bewerb schon sechsmal gewinnen und ist damit hinter den Bayern (20x) das zweiterfolgreichste Team in Deutschland. Zuletzt schlitterte Bremen aber in die Mega-Krise. Das 1:3 in der Liga gegen Union Berlin war bereits die siebente Niederlage in Folge. Kein gutes Omen …