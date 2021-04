Medien: Boateng muss Bayern im Sommer verlassen

Der deutsche Rekordmeister plant die neue Saison offenbar nicht mehr mit Abwehr-Star Jerome Boateng.

Abwehr-Routinier Jerome Boateng muss den FC Bayern München nach "kicker"-Informationen nach zehn erfolgreichen Jahren im Sommer verlassen. Der zum Saisonende auslaufende Vertrag mit dem 32-jährigen Innenverteidiger werde nicht verlängert, berichtet das Fachmagazin. Diese definitive Entscheidung habe der Aufsichtsrat der FC Bayern München AG kürzlich getroffen. Dass der Vertrag mit dem Ex-DFB-Teamspieler nicht verlängert wird, sei auch dem Berater Boatengs mitgeteilt worden.

Boateng war im Sommer 2011 von Manchester City an die Isar gewechselt. Der Abwehrstratege gehörte dann zehn Jahre zur erfolgreichsten Bayern-Mannschaft - 2013 und 2020 holte er unter anderem mit David Alaba das Triple. Seit 2013 eroberte er mit dem Starensemble die Titel in Serie und stand 2014 im WM-Finale gegen Argentinien (1:0). Bundestrainer Joachim Löw musterte ihn im März 2019 ebenso wie die Rio-Weltmeister Thomas Müller und Mats Hummels in der Nationalmannschaft aus. Boateng selbst hat sich bisher noch nicht zu seiner Zukunft geäußert.