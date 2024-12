Nach Wirtz-Korb: Bayern will Europameister nach München locken

Hammer-Gerücht aus der deutschen Bundesliga: Nachdem DFB-Star Florian Wirtz seinen Vertrag in Leverkusen verlängert hat, sollen die Bayern-Bosse einen Europameister als Königstransfer ins Auge gefasst haben.

Bahnt sich im Sommer ein echter Transfer-Hammer an? Eigentlich war der große Plan des FC Bayern mit Florian Wirtz den begehrtesten DFB-Kicker unter Vertrag zu nehmen. Doch der Offensiv-Star hat sich für einen Verbleib in Leverkusen entschieden. Stattdessen soll jetzt ein Europameister an die Isar gelockt werden.

Doch anstatt der vermeintlich billigen Lösung, weil Wirtz ablösefrei gewesen wäre, müsste der deutsche Rekordmeister nun tief in die Tasche greifen. Wie BILD und Sky berichten, ist das neue Objekt der Begierde ein 70-Millionen-Euro-Europameister.

Transferklausel in Höhe von 60 Millionen Euro

Bei der EM in Deutschland schoss sich Flügelflitzer Nico WIlliams (22) endgültig in die Notizblöcke der europäischen Top-Teams. Derzeit steht der Spanier, der bei der EURO zwei Tore und einen Assist verbuchen konnte, bei Athletic Bilbao unter Vertrag und hat einen Marktwert in Höhe von 70 Millionen Euro. Allerdings dürfte der Wirbelwind eine Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Millionen Euro in seinem Vertrag verankert haben.

Zu Williams hatten die Sportbosse Max Eberl und Christoph Freund bereits in vergangenen Transferphasen Kontakt, allerdings dürfte der 22-Jährige zu teuer gewesen sein. Nach dem "Korb" von Wirtz dürfte man nun einen neuen Versuch wagen. Sollte der Coup nicht gelingen, dürfte man auch an Dortmund-Talent Jamie Gittens Interesse zeigen. Zu dem 20-jährigen BVB-Juwel gab es laut BILD-Informationen allerdings noch keinen Kontakt.

Bleibt zu hoffen, dass die Bayern nach der verkorksten Trainersuche im Vorjahr mit ihrem Wunschspieler nächsten Sommer mehr Glück haben.