Neuer Alaba-Teamkollege auf Promi-Dating-App gesichtet

Nicht nur sportlich, sondern auch im privaten Leben sucht Fußballstar Jude Bellingham neue Herausforderungen. Nach seinem Wechsel zu Real Madrid, wo er neuer Teamkollege von ÖFB-Star David Alaba wird, wurde der Ex-Dortmunder auf einer Promi-Dating-App gesichtet.

Nachdem Jude Bellingham einen neuen Verein gefunden hat, scheint er nun auf der Suche nach einer neuen Frau zu sein, nachdem er angeblich einer Promi-Dating-App beigetreten ist. Die Mega-Verpflichtung von Real Madrid soll sich von seiner angeblichen Freundin Asantewa Chitty, einem Instagram-Model, getrennt haben. Er wurde auch mit dem US-amerikanischen TikTok-Star Azra Mian in Verbindung gebracht. Bellingham ist ab der kommenden Saison ja auch Teamkollege von David Alaba. Der Mittelfeldmotor wechselte für eine Mega-Summe von über 100 Millionen Euro im Sommer von Dortmund zu den "Königlichen".

Frisch Single

Bellingham, der kürzlich 20 Jahre alt wurde, hat jedoch Bilder auf der Promi-App Raya gepostet. Auf dem Profil des Mittelfeldspielers hieß es, er sei am Freitagabend "von Madrid aus zu Besuch in London". Zum Beziehungsstatus von Bellingham sagte eine Quelle gegenüber The Sun: "Für Jude geht es nur um Fußball, das ist sein Hauptaugenmerk. Aber er mag es dennoch, jemanden zu treffen, mit dem er sich niederlassen kann. Er war in London, um Kumpels zu treffen, bevor die Saison wieder losgeht. Jude lässt sich nach der Trennung Zeit."

Zu den anderen prominenten Sportstars auf Raya gehören der neue Spieler von Manchester United, Mason Mount, der siebenfache Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton und der US-Turnstar Simone Biles. Die App wird auch von Stars aus Film, Fernsehen und Musik genutzt, darunter Demi Lovato, Channing Tatum, Zac Efron und Niall Horan. Raya wurde 2015 ursprünglich als Dating-App eingeführt, hat aber zusätzliche Funktionen hinzugefügt, damit die Stars ihre Arbeit bewerben und sich miteinander vernetzen können.