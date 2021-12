Referee-Kritik: Dortmund-Star muss zahlen

Nach harscher Kritik an Schiedsrichter Felix Zwayer im Anschluss an das Top-Spiel zwischen Dortmund und Bayern wurde Jude Bellingham vom DFB eine Geldstrafe aufgebrummt.

Dortmund-Juwel Jude Bellingham muss für seine harsche Kritik an Schiedsrichter Felix Zwayer eine Geldstrafe in Höhe von 40.000 Euro bezahlen. Das DFB-Sportgericht wertete die Aussage Bellinghams als unsportliches Verhalten, gesperrt wurde der 18 Jahre alte Profi von Borussia Dortmund nicht. Der Spieler hat dem Urteil bereits zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.



Bellingham hatte nach der 2:3-Niederlage des BVB am Samstag im Bundesliga-Topspiel gegen Spitzenreiter Bayern München Referee Zwayer verbal attackiert, unter anderem weil dieser einen Handelfmeter gegen sein Team gegeben hatte. "Du gibst einem Schiedsrichter, der schon vorher mal Spiele geschoben hat, das größte Spiel in Deutschland. Was erwartest du?", hatte Bellingham gesagt. Er spielte damit in die Verwicklungen Zwayers in den 2005 aufgedeckten Wettskandal um Ex-Schiedsrichter Robert Hoyzer an.