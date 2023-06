Die Torwart-Legende meldet sich nach seinem Rauswurf beim FC Bayern.

Es war der große Aufreger beim Bundesliga-Finale in Deutschland. Während der FC Bayern auf dem Rasen den 11. Titel in Serie feierte, teilte der Verein mit, dass man sich von Vorstandschef Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic trennt.

Inzwischen sind drei Wochen vergangen. Anlässlich seines 54. Geburtstags hat sich Oliver Kahn jetzt erstmals wieder auf Instagram zu Wort gemeldet. „Vielen Dank für die vielen Glückwünsche zu meinem Geburtstag! Es hat mich sehr gefreut, all die positiven Nachrichten zu lesen“, schreibt die Torwart-Legende und fügt den Hashtag „weiterimmerweiter“ dazu.

Auf dem Foto sieht man Kahn lässig mit Sonnenbrille in der Sonne. Der 54-Jährige hält dazu eine Tasse mit einer Aufschrift in der Hand. Dort zu lesen ist „May You Live In Interesting Times“, was übersetzt so viel wie „Hoffentlich lebst du in interessanten Zeiten“, bedeutet.

Ob Kahn nur zufällig die Tasse aus der Kollektion der Kaffee-Firma „Illy“ benutzte oder es sich dabei um eine Botschaft an den FC Bayern handelt, bleibt dabei unklar.