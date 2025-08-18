Alles zu oe24VIP
Sabitzer
© Getty

Fußball

Sabitzer nahm mit Dortmund im DFB-Pokal die Hürde Essen

18.08.25, 22:45 | Aktualisiert: 18.08.25, 23:51
Auch Mainz mit 1:0-Sieg weiter

Marcel Sabitzer hat sich mit Borussia Dortmund im DFB-Fußball-Pokal gegen Drittligist Rot-Weiss Essen in die nächste Runde gekämpft.

Serhou Guirassy traf am Montag in der 79. Minute entscheidend zum 1:0 für den BVB, Sabitzer wurde in der Nachspielzeit ausgewechselt. Aus der Riege der Bundesligisten schaffte auch Mainz dank eines 1:0 bei Dynamo Dresden den Aufstieg. Phillipp Mwene saß auf der Ersatzbank, der angeschlagene Nikolas Veratschnig fehlte im Mainzer Aufgebot.

