Sensations-Gerücht um Jürgen Klopp

England-Legende Gary Lineker lässt mit einem wilden Gerücht aufhorchen.

Nach neun Jahren als Trainer des FC Liverpool hat sich Jürgen Klopp am Sonntag gebührend an der Anfield Road verabschiedet. Der 56-Jährige möchte in den nächsten Monaten erstmal entspannen und Urlaub machen – ob er überhaupt noch einmal auf die Trainerbank zurückkehrt, ließ der Deutsche vorerst offen.

Unterdessen lässt Gary Lineker im Podcast „The Rest is Football“ aufhorchen. „Ich habe ein kleines Gerücht gehört, dass Klopp Präsident von Borussia Dortmund werden könnte. Das wäre fantastisch“, so die England-Legende. Weitere Details verriet Lineker allerdings nicht.

Rückkehr nach Dortmund?

Klopp trainiert Dortmund von 2008 bis 2015 und führte den BVB zweimal zum Titel. Die Verbindung blieb seither insbesondere zu Hans-Joachim Watzke eng. Dieser hat Klopp unlängst sogar mit Frau und Kindern zum Champions-League-Finale in London eingeladen.

Dennoch ist am Gerücht wohl nichts dran. Klopp hat in der Vergangenheit wiederholt klargestellt, dass ihn ein Funktionärs-Job nicht sonderlich reizt.