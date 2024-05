Neues Leben: Klopp verrät seinen BVB-Plan

Nach neun Jahren beim FC Liverpool beginnt für Jürgen Klopp ein neues Leben.

Es war ein Tag ganz großer Emotionen: Jürgen Klopp verabschiedete sich bei Liverpool mit einem 2:0 gegen Wolverhampton in die selbst gewählte Auszeit. "Ich kann das Leben kaum erwarten, das Leben nach der Karriere. Jetzt wollen wir mal sehen, was das für mich heißt", sagte der Deutsche. Nach intensiven Jahren mit dem Champions-League-Titel 2019 als Höhepunkt wolle er erst einmal "nichts tun".

Dortmund, EM und Urlaub

Bei Klopp bedeutet das, zum Königsklassen-Finale zu reisen, um seinen Ex-Verein Borussia Dortmund gegen Real Madrid zu sehen. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke hat Klopp zusammen mit Ehefrau Ulla und den Kindern Marc und Dennis eingeladen.

Im Juni will Klopp dann "hier und da" ein paar EM-Spiele anschauen. "Und dann Urlaub machen", kündigte er an. Liverpool sagte er eine rosige Zukunft voraus. "Es fühlt sich wie ein Beginn an. Heute habe ich eine Mannschaft spielen sehen, die voller Talent, Jugend, Kreativität, Lust und Gier ist. Das ist ein Teil der Entwicklung, das ist das, was man braucht." Zuvor hatte Klopp seinen am Sonntag vom Club bestätigten Nachfolger, den Niederländer Arne Slot, in höchsten Tönen gelobt.

Für Liverpool beginnt unter Slot nun eine neue Zeitrechnung. "Stellt euch vor, die nächste Saison startet, und ihr wartet nicht ab, was passiert. Ihr begrüßt den neuen Trainer so, wie ihr mich begrüßt habt", forderte Klopp. Fast neun Jahre war er an der Merseyside am Ruder. Die Reds, die zwischenzeitlich um die Meisterschaft mitgespielt hatten, beendeten die Saison schlussendlich als Tabellendritter. Am Sonntag erklang für Klopp ein letztes "You'll Never Walk Alone". Dann verschwand er mit der Hand auf dem Herzen und einem roten Pullover mit der Aufschrift "I'll Never Walk Alone Again".