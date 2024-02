Star-Trainer-Duo Flick & Mourinho sind heiße Bayern-Kandidaten

Spekulationen um die Zukunft von Thomas Tuchel als Trainer bei Bayern München halten seit Tagen die Fußballwelt in Atem. Hinter den Kulissen der Säbener Straße sollen nun bereits Namen potenzieller Nachfolger diskutiert worden sein.

Der Haussegen bei Bayern München hängt nach der 0:3-Blamage gegen Liga-Spitzenreiter und der bitteren 0:1-Pleite im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Lazio Rom schief. Dass Trainer Thomas Tuchel wackelt, ist daher kein Geheimnis mehr. Die Frage, die sich stellt, lautet nur noch: Wie lange will ihn der Rekordmeister noch halten? An potenziellen Nachfolgern mangelt es zumindest nicht. Denn sowohl Ex-Bayern-Coach Hansi Flick als auch Star-Trainer José Mourinho sollen ihre Fühler bereits Richtung München ausgestreckt haben.

Flick holt neuen Berater & Mourinho lernt Deutsch

Richtig gehört! Flick, der Bayern in der Saison 2019/20 zum Triple geführt hatte. Nach der Trennung galt eine Rückkehr in die Allianz Arena zwar lange als unwahrscheinlich, doch nachdem die Differenzen zwischen Ehrenpräsident Uli Hoeneß und dem Ex-DFB-Coach beseitigt worden sind, steht einer Rückkehr nichts mehr im Wege. Um so schnell wie möglich wieder ins Trainergeschäft zurückzukehren, wechselte der 58-Jährige nun auch seinen Berater. Pini Zahavi soll das Bayern-Comeback einleiten. Genau der Star-Berater der den Deal von Robert Lewandowski zu Bayern einbettete.

Und Mourinho? Der Italiener lernt nach seinem Rauswurf bei AS Roma schon mal Deutsch. Denn nach England, Spanien und Italien fehlt dem Star-Trainer noch die deutsche Bundeliga im Lebenslauf. Zudem hat er bereits in der Vergangenheit mit dem Amt geliebäugelt. Er wäre bereit", verriet auch Bild-Reporter Christian Falk letzten Sonntag bei "WELT TV".