Transfer-Hammer: Bayern holen PSG-Star

Der FC Bayern hat einen Backup für Robert Lewandowski gefunden.

Einen Tag vor dem Ende des Transferfensters hat Champions-League-Sieger Bayern München noch einmal zugeschlagen. Wie der „kicker“ berichtet, holt der deutsche Meister Eric Maxim Choupo-Moting.

Der 31-Jährige stand zuletzt bei Paris Saint-Germain unter Vertrag, dieser wurde aber nicht mehr verlängert. Zuvor spielte der Deutsch-Kameruner unter anderem beim HSV, Mainz und Schalke. Bei den Bayern soll Choupo-Moting als Backup für Star-Stürmer Lewandowski dienen.

Bereits am Samstag wurde die Verpflichtung von Marc Roca bekannt. Der 23-Jährige soll laut spanischen Medienberichten einen Vierjahresvertrag in München unterschreiben, als Ablösesumme sind 15 Millionen Euro im Gespräch Roca könnte als defensiver Mittelfeldspieler die Nachfolge von Thiago in München antreten. Bei Espanyol besitzt er noch einen Vertrag bis 2022.