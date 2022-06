Vier englische Topklubs jagen Sasa Kalajdzic

ÖFB-Stürmer Sasa Kalajdzic ist heiß begehrt: Neben den Bayern sollen nun auch gleich vier englische Top-Vereine Interesse am Stuttgarter zeigen.

Wie das britische Boulevardblatt "The Sun" berichtet, könnte Kalajdzic schon bald auf der Insel landen. Nicht weniger als vier namhafte Vereine sollen den 24-Jährigen auf der Liste haben: Allen voran Chelsea – Kalajdzic wurde bereits in der Vergangenheit mit den "Blues" in Verbindung gebracht.

Allerdings dürften die Londoner Konkurrenz bekommen, unter anderem aus dem Norden der Stadt mit Tottenham. Darüber hinaus sollen auch Manchester United und Leicester City dran sein.

Ein Abgang von Kalajdzic vom VfB Stuttgart scheint jedenfalls nur eine Frage der Zeit zu sein. Sein Vertrag läuft 2023 aus.