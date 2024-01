Wolfsburg fordert Frankfurt heraus: Hochspannung im Kalajdzic-Deal

Der Transfer-Poker um Wolverhampton-Stürmer Saša Kalajdžić geht in die nächste Runde. Obwohl sich der ÖFB-Teamspieler bereits für einen Wechsel nach Frankfurt entschieden haben soll, ist der Deal noch nicht endgültig besiegelt. Zusätzlich mischt nun auch der VfL Wolfsburg um den Wiener mit.

Der Zwei-Meter-Angreifer zählt bei den "Wolves" in der Premier League nicht zum Stammpersonal. Im Hinblick auf die EURO 2024 in Deutschland (14. Juni bis 14. Juli) will sich Kalajdžić nun in der deutschen Bundesliga einen EM-Teamplatz erspielen. So wird der 25-Jährige bereits seit einigen Tagen mit einem Wechsel zu Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht. Zwischen dem Stürmer und dem Klub soll es laut "Sky" auch schon eine mündliche Einigung geben. Angedacht sei eine Leihe mit Kaufoption bis Saisonende.

Deutsche "Wölfe" bemühen sich um Wiener

Noch gibt es allerdings kein grünes Licht aus England. Zudem grätscht nun auch noch Liga-Konkurrent VfL Wolfsburg dazwischen. Sollte ein Wechsel nach Frankfurt nicht klappen, könnte die Gespräche mit den deutschen "Wölfen" aufgenommen werden. Eins ist jedoch fix: Bei beiden Klubs würde Kalajdžić einen Stammplatz haben.