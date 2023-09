2:2 - Bayern verspielen Sieg im Wiesn-Kracher gegen Leverkusen

Im Top-Spiel der deutschen Bundesliga trennen sich die Bayern und Leverkusen mit 2:2

. Damit haben die letzten beiden Mannschaften Punkte liegen lassen. Für die Bayern (Laimer bis zur 85. Minute) gibt es vor dem Startschuss des Oktoberfestes am Sonntag einen ersten kleinen Dämpfer. Denn die Tabellenführung behält die Elf von Xabi Alonso – vor allem dank dem beinahe unüberwindbaren Torhüter Lukas Hradecky.

+++ Das Spiel im Live-Ticker zum Nachlesen +++





Die Bayern begannen extrem offensiv. Schon nach zwei Minuten tauchte Gnabry vor dem Tor der Werkself aus, allerdings stand er davor im Abseits. Die erste große Chance des Spiels hatte ÖFB-Legionär Konrad Laimer. Seinen Warnschuss konnte Leverkusen-Schlussmann Hradecky parieren (4.). Die Bayern ließen Leverkusen nicht ins Spiel kommen. Nach 7 Minuten konnten die Fans in München jubeln. Nach einer Sané-Ecke ist Königstransfer Harry Kane am langen Pfosten zur Stelle und köpft zur verdienten Führung ein.

Leverkusen wacht erst nach 20 Minuten auf

Die Führung war dem deutschen Serienmeister nicht genug. Immer wieder muss Hradecky sein Team vor einem höheren Rückstand bewahren. Vom bisherigen Tabellenführer war bis zu dem Zeitpunkt nichts zu sehen. Erfolgscoach Xabi Alonso dirigierte seine Truppe von der Seitenlinie und brachte Ruhe ins Spiel. Erst nach 20 Minuten kamen die Gäste erstmals entscheidend vor das Tor. Von nun an wurde das Spiel zum erwarteten Topspiel.

In Minute 24 kann Alex Grimaldo mit einem absoluten Traumtor ausgleichen. Er zirkelt den Ball aus 20 Metern unhaltbar für Bayern-Keeper Ulreich unter die Latte. Von nun an übernimmt Leverkusen immer mehr das Kommando, kann aber seine Chancen nicht nutzen. Es geht mit dem 1:1-Unentschieden in die Pause.

Leverkusen wacht erst nach 20 Minuten auf

Nach dem Seitenwechsel bleibt das Spiel auf dem hohen Niveau, wie in Durchgang 1. Chancen auf beiden Seiten, während Bayer immer wieder knapp verzieht, verzweifeln die Hausherren immer mehr an Hradecky.

Als die beiden Trainer beginnen frische Kräfte zu bringen, flaut die Partie ab. Leverkusen ist näher an der Führung, aber abgesehen von einem Wirtz-Stangenschuss zu harmlos (80.). Der Startschuss für eine heiße Schlussphase. Denn als Goretzka (86.) aus dem Nichts die Bayern in Führung bringt sieht alles nach einem Heimsieg aus. Doch die Gäste geben nicht auf. In der Nachspielzeit gibt Schiedsrichter Daniel Schlager nach Videobeweis ein Elfmeter-Foul an Jonas Hofmann. Palacios tritt an und trifft. Danach trifft Upamecano nach einer Ecke zwar erneut für die Bayern, doch der Treffer wurde wegen Abseits aberkannt.

Leverkusen bleibt an der Spitze, die Bayern starten geschlagen in das erste Wiesn-Wochenende.