Marcel Sabitzer steht kurz vor einem Wechsel von Leipzig zu den Bayern.

War's das für Sabitzer in Leipzig? Der ÖFB-Legionär wird schon länger mit einem Wechsel zu den Bayern in Verbindung gebracht. Sein Vertrag bei den Bullen läuft nächsten Sommer aus. Beim blamablen 0: 1 zum Saisonstart gegen Mainz saß der Kapitän bis zur 64. Minute nur auf der Bank. Später holte er sich Gelb ab und verließ enttäuscht den Platz. "Verliere nie den Fokus", postete er unter ein Foto auf Instagram. Doch ist der 27-Jährige gedanklich überhaupt noch in Leipzig? "Es ist schwierig, einen Spieler zu halten, wenn er nicht bleiben will", sagte Trainer Jesse Marsch kürzlich.

Nur Ablösesumme lässt den Deal noch wackeln

Marsch meint, er könne verstehen, dass sich Sabitzer Gedanken um die Zukunft mache, "wenn es heißt, dass ein Klub wie Bayern Interesse hat und das ist nur einer von vielen Klubs." Vertragsdauer und Gehalt sollen mit den Münchnern laut Sport-Bild schon geklärt sein. Es geht nur noch um die Ablösesumme. Leipzig fordert zwischen 18 und 20 Millionen Euro.