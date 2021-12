Schmid traf bei 4:0-Sieg von Werder

Auch dank ÖFB-Legionär Romano Schmid feiert Neo-Coach Ole Werner ein Traum-Debüt bei den Bremern.

Werder Bremens neuer Trainer Ole Werner hat einen perfekten Start hingelegt. Im ersten Spiel unter der Regie des 33-Jährigen gewannen die Norddeutschen am Freitagabend gegen Erzgebirge Aue mit 4:0 und feierten damit ihren höchsten Sieg in der laufenden Saison. ÖFB-U21-Teamspieler Romano Schmid erzielte in der 7. Minute den Führungstreffer. Bremen belegt in der Tabelle der zweiten Fußball-Liga derzeit den neunten Platz.



Werner hatte erst zu Beginn der Woche die Nachfolge des wegen der Impfpass-Affäre zurückgetretenen Markus Anfang angetreten. Der ehemalige FC-Tirol-Spieler soll einen gefälschten Impfausweis verwendet haben.