Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes hat Clemens Fandrich von Zweitligist Erzgebirge Aue für sieben Monate gesperrt.

Der 30-Jährige wurde bestraft, weil er am 22. Oktober im Ligamatch gegen Ingolstadt einen Linienrichter auf das rechte Auge gespuckt habe, wie das DFB-Gremium am Donnerstag mitteilte. Aue kündigte Einspruch gegen die Sperre an, Fandrich hatte die Spuckattacke bestritten.