Wieder nichts! HSV verspielt letzte Aufstiegschance

Der Hamburger SV kehrt auch 2024 nicht in die deutsche Fußball-Bundesliga zurück.

Die Hanseaten unterlagen in der zweitletzten Runde der 2. Liga am Samstag 0:1 in Paderborn und können damit auch nicht mehr den dritten Platz erreichen, der die Teilnahme an der Relegation bedeuten würde.

Der HSV belegt mit vier Punkten Rückstand auf den Tabellendritten Fortuna Düsseldorf Rang vier. An der Spitze sind Holstein Kiel (mit Benedikt Pichler) und St. Pauli (mit David Nemeth) mit fünf respektive vier Punkten Vorsprung auf Düsseldorf nahe am direkten Aufstieg.

Kiel empfängt am Samstag die Fortuna und kann mit einem Remis das Bundesliga-Ticket lösen. Sollte der Aufstieg gelingen, wären die "Störche" der erste Club aus Schleswig-Holstein in der 1963 gegründeten Bundesliga. Im Falle eines Kieler Sieges stünde auch St. Pauli bereits vor dem eigenen Heimspiel gegen den VfL Osnabrück am Sonntag als Aufsteiger fest.