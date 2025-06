Dortmund setzt auf den Bellingham-Faktor

Nach dem furiosen 10:0-Auftakt des FC Bayern München greift heute (18 Uhr, live auf DAZN) auch Borussia Dortmund ins Geschehen der Klub-WM ein.

Zum Start wartet gleich ein echter Härtetest: In Gruppe F trifft die Mannschaft von Trainer Niko Kovac am Dienstag (ab 18 Uhr, HIER im Sport24-Liveticker) auf den viermaligen brasilianischen Meister Fluminense Rio de Janeiro – angeführt vom inzwischen 40-jährigen Kapitän Thiago Silva.

Sabitzer zittert um seinen Startelf-Platz

Die größten Hoffnungen auf den ersten Dreier im Turnier ruhen dabei auf Neuzugang Jobe Bellingham. Der 19-Jährige wechselte für 31,5 Millionen Euro vom englischen Zweitliga-Aufsteiger AFC Sunderland ins Ruhrgebiet – mit hohen Erwartungen im Gepäck. Als kleiner Bruder von Real-Madrid-Star Jude Bellingham, der von 2020 bis 2023 selbst das schwarz-gelbe Trikot trug, tritt er in große Fußstapfen. Doch beim BVB soll er nicht nur an den Familienerfolg anknüpfen, sondern vor allem das zentrale Mittelfeld sofort verstärken.

Das hat allerdings Folgen für Marcel Sabitzer: Der ÖFB-Legionär dürfte sich zunächst mit einem Platz auf der Bank begnügen müssen. Denn im Mittelfeld-Zentrum hat Bellingham zum Auftakt die Nase vorn. Trainer Kovac stellt unmissverständlich klar: „Ich will, dass er vom ersten Tag an funktioniert. Er ist nicht hier, um sich Amerika anzuschauen.“

Dortmund mit großen Klub-WM-Ambitionen

Das Ziel ist klar: das Viertelfinale erreichen. Ersatzkapitän Julian Brandt, der die verletzten Emre Can und Nico Schlotterbeck vertritt, gibt die Richtung vor: „Du musst da schon hinfahren, um gewinnen zu wollen.“ Hohe Ambitionen also für den BVB, der erst im Saisonfinish noch den eigentlich schon abgeschriebenen Sprung in die Champions League geschafft hatte. In der Gruppe F – mit Fluminense, den Mamelodi Sundowns (Südafrika) und HD Ulsan (Südkorea) – geht Dortmund diesmal allerdings als klarer Favorit ins Rennen.