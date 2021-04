Der positive Aufwärtstrend von Southampton ist nur von kurzer Dauer gewesen.

Nach dem Heim-3:2 gegen Burnley zuletzt unterlag die Truppe des steirischen Trainers Ralph Hasenhüttl am Montagabend beim englischen Fußball-Premier-League-Vorletzten West Bromwich Albion klar mit 0:3. Für die "Saints" war es die dritte Niederlage in den jüngsten vier Runden. Matheus Pereira (32./Elfmeter), Matthew Phillips (35.) und Callum Robinson (69.) trafen für die Heimischen.

Southampton hatte auch vom Elfmeterpunkt kein Glück, so scheiterte James Ward-Prowse in der 94. Minute am stark reagierenden WBA-Goalie Sam Johnstone. Der Vorsprung des Tabellen-14. auf die Abstiegszone beträgt nach 31 Spielen zehn Punkte, von WBA ist man jetzt nur noch zwölf Zähler entfernt.