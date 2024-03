1:1 - Liverpool rettet Punkt im Liga-Gipfel gegen Liverpool

Der Premier-League-Showdown zwischen Liverpool und Manchester City endet ohne Sieger. Durch das 1:1 im Liga-Kracher übernimmt Arsenal die Tabellenführung.

Es war der erwartete Liga-Showdown. Der FC Liverpool trennt sich nach hartem Kampf gegen Verfolger Manchester City mit 1:1. Der lachende Dritte ist aber Arsenal, die durch die Punkteteilung im Kracher die Tabellenführung in England übernehmen.

In einer rasanten Partie war es Liverpool, die vorerst ohne Superstar Mohamed Salah aufliefen, die das Geschehen diktierten. Ein Tor von Darwin Nunez wurde wegen Abseits aberkannt. Praktisch im Gegenzug jubelte ManCity das erste Mal durch Abwehr-Star John Stones (12.). Doch Liverpool gab nicht auf. Nach dem Seitenwechsel patzte die City-Defensive. Ake mit einem unglücklichen Rückspiel auf Goalie Ederson, den Reds-Stürmer Nunez noch abfangen konnte. Der heranstürmende Tormann traf nur den Gegenspieler und nicht den Ball – Elfmeter. Mac Allister verwertete (50.). Von da an war Liverpool wieder am Drücker, in der Schlussphase gab es nach einem Getümel keinen zweiten Elfer. So endete das vorerst letzte Duell zwischen Jürgen Klopp und Pep Guardiola ohne Sieger.

