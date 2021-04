Arsenal-Besitzer will Klub nicht verkaufen

In den Medien kursierten Gerüchte über einen möglichen Verkauf des Klubs. Der amerikanische Besitzer Stan Kroenke stehe jedoch zu 100 Prozent zu Arsenal.

Besitzer Stan Kroenke will den englischen Fußball-Club Arsenal nicht verkaufen. Das teilte der US-Amerikaner in einer gemeinsamen Erklärung mit seinem Sohn Josh am Dienstag mit. In den vergangenen Tagen habe es "Spekulationen über ein mögliches Kaufangebot gegeben. Wir stehen zu hundert Prozent zu Arsenal und werden keine Anteile am Club verkaufen", hieß es. Man habe auch keine Angebote erhalten.

Zuletzt hatte der Gründer des Musikstreaming-Marktführers Spotify, Daniel Ek, sein Interesse an einem Kauf des Londoner Teams signalisiert. Ek hatte auf Twitter angekündigt, seinen "Hut in den Ring zu werfen", falls Kroenke verkaufen wolle.

Fan-Protest wegen Super League

Arsenal zählte zu den zwölf Gründungsmitgliedern der Super League, die vor einer Woche eine milliardenschwere Konkurrenz-Liga zur Champions League angekündigt, diese Pläne dann aber wieder aufgegeben hatten.

"Koenke raus": Arsenal-Fans protestierten gegen den Klub-Eigentümer Stan Kroenke.

Am Wochenende war es vor dem Emirates Stadium zu Fan-Protesten gekommen. Zahlreiche Arsenal-Anhänger forderten den Rückzug von Kroenke wegen dessen Unterstützung der Super League. "Kroenke raus" und "Wir wollen unser Arsenal zurück", riefen die Fans unter anderem.