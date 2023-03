Arsenal-Star bei Fahrstunde erwischt

Gabriel Jesus, Stürmer des englischen Spitzenreiters FC Arsenal, hat während seiner Verletzungspause ein Alternativprogramm für sich entdeckt. Der Brasilianer wird von Teamkollegen Jorginho bei einer Fahrstunde erwischt.

Wer meint, dass der 25-jährige Teamstürmer der brasilianischen Nationalmannschaft regelmäßig in Luxus-Karossen zum Trainingsplatz fährt, der irrt. Gabriel Jesus besitzt nämlich keinen Führerschein. Und diesen will der 59-fache Teamspieler der Seleçao während seiner Verletzungspause in London nachholen.

Jorginho spotted Gabriel Jesus on a driving lesson ???????? pic.twitter.com/FlQSPOmcDP — SPORTbible (@sportbible) March 7, 2023

Wie Arsenal-Teamkollege Jorginho in seiner Instagram-Story postet, erwischt dieser den derzeit verletzten Angreifer bei einer Fahrstunde in der Nähe des Trainingszentrums der Gunners. "Darf ich in deinem Auto üben?", fragt der peinlich berührte Goalgetter.

Gabriel Jesus fehlt dem Spitzenreiter der Premier League bereits seit Mitte November. Eine Knieverletzung plagt den Brasilianer, der im Sommer des Vorjahres für 52,2 Millionen Euro von Manchester City nach London gewechselt ist. Seinen letzten Einsatz absolvierte Jesus am 12. November 2022 gegen Wolverhampton. Derzeit hält er bei fünf Saisontoren.