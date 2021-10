Bachmann-Club Watford entlässt Trainer Munoz

Der Verein von ÖFB-Teamtorhüter Daniel Bachmann reagierte damit auf die anhaltende Negativserie. Ein Nachfolger für den Spanier steht noch nicht fest. Der Aufsteiger liegt nach sieben Spielen auf dem 13. Tabellenrang. Am Samstag hatte man in Leeds 0:1 verloren, Bachmann war nur Ersatz gewesen.

Munoz hatte den Club im Dezember 2020 übernommen und mit den Hornets wenige Monate später den Aufstieg in die Premier League geschafft.



ℹ Watford FC confirms Xisco Muñoz has left his post as the club's Head Coach.