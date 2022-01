Chelsea nach Sieg gegen Tottenham im Ligapokal-Finale

1:0-Erfolg beim Stadtrivalen.

Chelsea hat als erstes Team das Endspiel des englischen Fußball-Ligapokals erreicht. Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel setzte sich am Mittwochabend beim Lokalrivalen Tottenham Hotspur verdient mit 1:0 (1:0) durch, nachdem Chelsea bereits das Hinspiel vor einer Woche mit 2:0 gewonnen hatte. Den einzigen Treffer des Abends erzielte der deutsche Verteidiger Antonio Rüdiger in der 18. Minute per Kopf für die überlegenen "Blues".

Tottenham hatte vor Heimpublikum gleich mehrfach Pech. Erst nahm der Schiedsrichter eine Entscheidung auf Foulelfmeter für die Spurs nach Videobeweis zurück, später wurde ein weiterer vermeintlicher Strafstoß zurückgenommen. Außerdem wurde ein Tor von Harry Kane nach VAR-Entscheid wegen einer knappen Abseitsstellung aberkannt.

Im Endspiel des Ligapokals trifft Champions-League-Sieger Chelsea am 27. Februar entweder auf Arsenal oder auf Liverpool. Die beiden Mannschaften bestreiten ihr Halbfinal-Hinspiel am Donnerstag und das Rückspiel eine Woche später. Wegen eines vermeintlichen Corona-Ausbruchs bei den "Reds" war die Begegnung verlegt worden.